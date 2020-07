​Probabili formazioni, Lecce-Lazio: Inzaghi ritrova Immobile e Caicedo ma perde Correa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Recuperi importanti per la Lazio di Inzaghi, che in attacco ritrova Immobile Caicedo ma perdeuscito acciaccato dal match col Milan. A centrocamporesta in dubbio, Cataldi in regia al posto di Leiva, mentresaranno le mezzali. A destra Lazzari dovrà fare gli straordinari visto l'infortunio di Marusic mentre a sinistra è possibile l'innesto dal Lukaku per far rifiatare Jony. In difesa slitta ulteriormente il ritorno del brasiliano Luiz Felipe: accanto ad Acerbi ci saranno Patric e probabilmente Bastos, in vantaggio su Radu.Problemi per Liverani , che avrà ancora out per infortunio Lapadula in attacco e a centrocampo dovrà rinunciare allo squalificato Tachtsidis. In difesa, inoltre, resta in dubbio il centrale Rossettini, reduce da febbre nella scorsa settimana. In mezzo potrebbe essere confermato Paz accanto a capitan Lucioni, con Rispoli in ballottaggio con Donati a destra e Calderoni esterno basso a sinistra. A centrocampo toccherà a Petriccione agire da regista, con il rientrante Majer e Mancosu come mezzali ai suoi lati. In attacco Babacar è in vantaggio su Farias per il ruolo di centravanti. A sostegno, sulla trequarti, Saponara potrebbe affiancare Falco. LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Calderoni; Majer, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Immobile, Caicedo.