Probabili formazioni, Sassuolo-Milan: De Zerbi rilancia Berardi

Il Sassuolo saggia le sue residue ambizioni europee contro il Milan, distante 8 punti. De Zerbi rilancia Mimmo Berardi, storicamente bestia nera dei rossoneri. L'esterno calabrese andrà come di consueto nella linea a tre con Djuricic e Boga alle spalle di Ciccio Caputo. Pioli, dal canto suo, dovrebbe rilanciare Rebic dal primo minuto, insieme a Calhanoglu e Bonaventura alle spalle di Ibrahimovic. In difesa Conti dovrebbe togliere il toglio





SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 2 Marlon, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos; 23 Traore, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo. All.: De Zerbi



MILAN (4-2-3-1): 99. G. Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer; 5 Bonaventura, 10 Calhanoglu, 18 Rebic; 11 Ibrahimovic. All.: Pioli

