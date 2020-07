Probabili formazioni, Sassuolo-Juventus: tornano titolari Caputo e Pjanic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Mapei Stadium, mercoledì alle 21,45, il Sassuolo vuole allungare la striscia positiva, poker di vittorie consecutive, contro la Juventus , pur avendo allungato in classifica sulla Lazio seconda (+8), ha preso appena 1 punto nelle ultime 2 partite. De Zerbi schierà Caputo dall'inizio, Sarri farà lo stesso con Pjanic.( 4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.( 4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Boucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.