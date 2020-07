Probabili formazioni, Roma-Verona: Fonseca ritrova Cristante e Mkhitaryan, Juric valuta Kumbulla e pensa a Stepinski

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma , dopo i 2 successi consecutivi contro il Parma e il Brescia, ospita il Verona: Fonseca ritrova Cristante e Mkhitaryan, fermati dal giudice sportivo nell'ultimo turno di campionato, e rilancia Pau Lopez e Dzeko che tornano titolari. Turno di riposo per Pellegrini. Juric ha il dubbio Kumbulla che non sta bene. In attacco ballottaggio Di Carmine-Stepinski.(3-4-2-1): Pau López; Mancini, Crsitante, Ibañez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pérez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric.