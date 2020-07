Probabili formazioni Roma-Udinese, Fonseca rilancia Villar e Under

Infortuni e le squalifiche di Veretout e Pellegrini costringono Fonseca a cambiare parecchio la formazione giallorossa che affronterà l'Udinese. Tornano Bruno Peres e Kolarov ai lati della difesa e, in mezzo, si rivede lo spagnolo Villar accanto a Cristante. In avanti ricompare Under e dovrebbe uscire ancora Kluivert. Nell'Udinese dell'ex Okaka, probabile chance per Zeegelaar in mediana.





ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 25 Bruno Peres, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 14 Villar, 4 Cristante; 17 Under, 27 Pastore, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. All: Fonseca



UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Ekong, 17 Nuytinck; 19 Larsen, 10 De Paul, 11 Walace, 6 Fofana, 77 Zeegelaar; 7 Okaka, 15 Lasagna. All: Gotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA