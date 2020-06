La Roma torna da Milano con le ossa rotte e subito c'è l'Udinese, che ha perso in casa contro l'Atalanta.



Le probabili formazioni

Roma: Mirante, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pastore, Mkhaitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Udinese: Musso, Samir, Troost-Ekong, Nuytinck, Styger Larsen, Fofana, Wallace, Jajalo, Sema, De Paul, Lasagna,. All. Gotti

