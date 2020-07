Probabili formazioni, Napoli-Roma

La Roma non potrà contare sullo squalificato Perotti, espulso ieri contro l’Udinese, rientreranno dalla squalifica Pellegrini e Veretout. Da valutare, invece, le condizioni di Pau Lopez, al suo posto dovrebbe esserci ancora Mirante. Il Napoli punta ancora su Meret dopo l'infortunio a Ospina. C'è Manolas al fianco di Koulibaly, mentre davanti solito dubbio Mertens-Milik.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.



ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.Fonseca.



La partita, in programma domenica, ore 21,45, sarà trasmessa da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

© RIPRODUZIONE RISERVATA