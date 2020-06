Probabili formazioni, Parma-Inter: Conte con il ballottaggio Godin-D'Ambrosio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Parma per sognare l'Europa League, l'Inter per non perdere contatto da Juventus e Lazio. D'Aversa perde Iacoponi per squalifica, al suo posto giocherà Dermaku. A destra rientra Darmian per Laurini. Possibile turnover dietro anche per Conte con Godin o D’Ambrosio che reclamano spazio: il primo dovrebbe vincere il ballottaggio per sostituire lo squalificato Skriniar.LE PROBABILI FORMAZIONI (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.(3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro