Probabili formazioni, Napoli-Roma: Milik titolare, torna Manolas. Convocati Pau Lopez e Zaniolo

Stasera al San Paolo, spareggip per il quinto posto tra il Napoli e la Roma. Gattuso cerca l'aggancio, partendo da - 3, con il ritorno di Manolas e la scelta di Milik. Fonseca pronto all'ennesimo turnover, con almeno 6 cambi: rientrano Mancini, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan e Dzeko. Tra i 24 convocati Pau Lopez e dopo quasi 6 mesi Zaniolo. Escluso dalla lista Pers per scelta tecnica.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso.(4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca