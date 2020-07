Probabili formazioni Napoli-Milan: Gattuso ritrova Ospina. Pioli con Rebic

Il Napoli potrebbe rivedere in porta Ospina che sembra essersi rimesso dalla botta presa nel match contro l’Atalanta. In difesa torna a destra Di Lorenzo e Koulibaly – dopo la squalifica – centrale con uno tra Manolas e Maksimovic che dovrà accomodarsi in panchina. A centrocampo titolare Demme che ritorna dal turno di stop, con al suo fianco Ruiz e Zielinski. L’unico certo del posto in attacco è Insigne con Lozano che insidia Politano sulla destra e Milik che potrebbe tornare titolare a discapito di Mertens.



Pioli, invece, ritrova completamente a disposizione Calhanoglu mentre Castillejo è ancora infortunato. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco con Donnarumma in porta, Conti e Hernandez sulle fasce e Kjaer e Romagnoli al centro. Anche Kessie e Bennacer hanno la certezza di partire titolari mentre Rebic, Paquetà e Bonaventura si giocano un posto alle spalle Ibrahimovic.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso



Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli

