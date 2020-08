Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Gattuso e Inzaghi con gli undici migliori

Partita che ha poco da dire per la classifica, con la Lazio protesa all'inseguimento del secondo posto e Napoli "condannato" a chiudere al settimo posto. Ma Gattuso vuole chiudere in bellezza dopo la notevole flessione avuta nelle ultime partite e allora schiera tutti i titolari disponibili, con Allan per Zielinski. Anche Inzaghi mette tutti i migliori che ha a disposizione, a cominciare da bomber Immobile che è a un gol dal record di gol in una singola stagione in A che appartiene all'Higuain napoletano con 36 centri.



NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian, 4 Demme, 5 Allan; 7 Callejon, 14 Mertens, 10 Insigne. All. Gattuso



LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 16 Parolo, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 17 Immobile, 11 Correa. All. Inzaghi

