Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Immobile contro Mertens, sfida tra bomber

Napoli senza più obiettivi e Lazio che prova ad approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Inter per prendersi il secondo posto. In mezzo la caccia di Immobile al record di Higuain, distante solo una rete. Ciro sarà come al solito al centro dell'attacco di Inzaghi con Correa a fargli da spalla, viste anche le condizioni di Caicedo che non lo rendono ad oggi ancora sicuramente arruolabile. In difesa Vavro protrebbe spuntarla su Bastos e Luiz Felipe. Nel Napoli si rivedono Di Lorenzo e Fabian Ruiz, in avanti torna Mertens con Callejon e Insigne.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile

