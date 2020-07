Napoli, la sfida di domani a Bergamo, vera e propria finale. Gattuso prensa a 5 novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cena con Viktor Osimhen per costruire il futuro l’ha già archiviata. Rino Gattuso adesso è concentrato soltanto sul presente, ovvero sulla trasferta di domani a Bergamo che può consentire al Napoli di riaccendere le speranze di qualificazione in Champions. Si tratta di una vera e propria finale. Gli azzurri devono vincere per riportare lo svantaggio a -9 dall'Atalanta e poi sperare in altri passi falsi della corazzata di Gasperini. Gattuso non fa calcoli: ha chiesto alla sua squadra il massimo anche perché nel mirino c’è il quinto posto occupato dalla Roma. I giallorossi hanno solo tre lunghezze di vantaggio e domenica c’è lo scontro diretto al San Paolo.LA FORMAZIONE. Gattuso quasi certamente farà cinque cambi rispetto al match di domenica contro la Spal. Ospina rientra tra i pali, Di Lorenzo riprende il suo posto sulla fascia destra. Ancora panchina per Manolas: il difensore greco dovrebbe rientrare dal primo minuto domenica proprio contro la Roma, una sfida che per lui ha il sapore dell’amarcord considerando la sua presenza in giallorosso. In mediana tornano Demme e Zielinski. Nel tridente resta il ballottaggio tra Politano e Callejon: confermati invece Mertens e Insigne che al momento sono intoccabili. Non è stato convocato Allan, fuori per un affaticamento muscolare. Out anche Llorente. Questo l’elenco dei convocati: Meret, Ospina Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.OSIMHEN. Il blitz dell’attaccante di martedì in città ha svelato i piani del Napoli che punta forte sul bomber del Lille per la prossima stagione. Osimhen ha incontrato ieri sera Gattuso che gli ha illustrato il progetto tattico. Il 21enne nigeriano è rimasto positivamente colpito da Napoli e la trattativa procede spedita. Il club azzurro ha offerto un quinquennale con ingaggio base da 2,5 milioni di euro. L’intesa con il Lille non dovrebbe rappresentare un problema: i rapporti tra De Laurentiis e il suo omologo transalpino, Gerard Lopez, sono ottimi. Si tratta sulla base di 50 milioni di euro.