Milan-Atalanta, le probabili formazioni. Pioli in emergenza insegue il 5° posto. Gasp squalificato

Milan-Atalanta domani apre il programma della 36^ e terzultima giornata del campionato 2019/20. A San Siro è un po' la resa dei conti tra i rossoneri, umiliati all'andata giocata nell'ormai lontano 22 dicembre scorso (quando il coronavirus circolava ma in incognito) e finita 5-0 per i bergamaschi. Pioli stentava a trovare il bandolo della matassa ereditata da Giampaolo, Ibra ancora stava finendo il trasloco da Los Angeles mentre l'Atalanta già volava verso la sua magnifica stagione.Domani Pioli avrà la difesa da inventare viste le assenze di Romagnoli (stiramento al polpaccio, torneo finito) e Hernandez che lo costringeranno a schierare il giovane Gabbia centrale con Laxalt esterno a sinistra. In mezzo non ci sarà Bennacer squalificato. Milan che insegue una nuova vittoria per scavalcare la Roma nel duello per il 5° posto che vale l'Europa League senza preliminari.L'Atalanta con Gasperini squalificato e in tribuna vuole sfruttare il nuovo pari dell'Inter con la Fiorentina e inseguire uno storico secondo posto e il traguardo dei 100 gol segnati, ma è previsto un ampio turnover che potrebbe portare a un attacco senza Ilicic, Zapata e Muriel con spazio a Colley.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie, Bonaventura; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli(3-4-3): Gollini; Toloi, Caldara, Sutalo; Castagne, Gosens, Freuler, De Roon; Pasalic, Gomez, Colley. All: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti)