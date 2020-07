Probabili formazioni, Lazio-Milan: Cataldi stringe i denti, Luis Alberto torna trequartista

Lazio in emergenza, questa sera all'Olimpico, nella sfida contro il Milan. Simone Inzaghi, tra infortunati e squalificati (Caicedo e Immobile), deve reinventare l'undici che scenderà in campo alle 21,45. In attacco, insieme a Correa dovrebbe giocare Luis Alberto.

Nel Milan, invece, ancora panchina per Ibrahimovic, che contro la Spal è poi entratoi nella seconda parte di gara. Pioli sembra orientato a dare fiducia a Rebic con unta dell'attacco (Leao non convince in quel ruolo) con Calhanoglu, Paquetà e Bonaventura alle sue palle.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-1-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 22 Jony; 10 Luis Alberto, 11 Correa. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): 99 Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer; 10 Calhanoglu, 39 Paquetà, 5 Bonaventura; 18 Rebic. All. Pioli

Arbitro: Calvarese di Teramo

Lazio, Inzaghi: «Il nostro scudetto è la Champions. Ibra? Sarà osservato speciale»

