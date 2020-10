Torino-Lazio, le probabili formazioni: Inzaghi ritrova Immobile e Leiva

TORINO Dopo gli esperimenti e l'ampio turnover in Coppa Italia, Marco Giampaolo riproporrà i big: in porta tornerà Sirigu, l'attacco sarà nuovamente sulle spalle di Belotti. Al suo fianco è favoritissimo Verdi, rilanciato dalla doppietta decisiva contro il Lecce, e a supporto Lukic, andando così a riformare il tridente che aveva mandato segnali confortanti a Reggio Emilia. In mediana sono acciaccati Gojak e Linetty: se il polacco non dovesse farcela scalpita Segre, o in alternativa Ansaldi, per affiancare Rincon e Meité. Solito ballottaggio tra Bremer, Lyanco e Nkoulou, sui terzini favoriti Vojvoda e Rodriguez.

LAZIO Solo in 12 sono scesi in campo all'allenamento del venerdì: Reina, Alia, Hoedt, Vavro, Acerbi, Marusic, Parolo, Milinkovic, Pereira, Correa, Caicedo, Muriqi, Lulic. Dopo l'ultimo giro di tamponi, da cui è emersa la positività di alcuni giocatori, la Lazio è entrata in bolla. Ciro Immobile, che era stato uno dei fermati dopo il tampone dell'Uefa (prima della trasferta di Bruges) è in campo con la squadra nell'allenamento di rifinitura. In gruppo oltre a lui anche Leiva, Luiz Felipe e Cataldi. Ancora assenti gli altri che non erano partiti per il Belgio dopo i tamponi Uefa: Lazzari, Luis Alberto, Djavan Anderson. Più Escalante.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino (4-3-1-2): 39 Sirigu; 27 Vojvoda, 3 Bremer, 33 Nkoulou, 13 Rodriguez; 23 Meité, 88 Rincon, 77 Linetty; 7 Lukic; 24 Verdi, 9 Belotti.

Allenatore: Giampaolo.

Lazio (3-4-2-1): 25 Reina; 3 Luiz Felipe, 14 Hoedt, 33 Acerbi; 92 Akpa Akpro, 21 Milinkovic, 16 Parolo, 96 Fares; 7 A. Pereira, 11 Correa; 94 Muriqi. Allenatore Inzaghi

Arbitro: Chiffi

In tv: ore 15 Dazn



