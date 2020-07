Probabili formazioni Lazio-Cagliari: Luis Alberto resta in dubbio, chance per Vavro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Lazio più pesante a cui dover ovviare potrebbe ancora una volta essere quella di Luis Alberto: lo spagnolo continua ad essere vittima di alcune noie fisiche che potrebbero costringerlo a saltare anche il match con il Cagliari o quantomeno a partire dalla panchina. In mezzo al campo il terzetto confermato dovrebbe allora essere quello composto da Milinkovic, Cataldi e Parolo, con l'unico dubbio relativo a chi occuperà lo slot di esterno sinistro: Anderson al momento è favorito sulla concorrenza rappresentata da Lukaku e Marusic.Davanti confermatissimi Immobile e Caicedo, mentre dietro potrebbe rivedersi Patric, che andrebbe ad occupare lo slot di centrodestra della difesa a 3. Occhio al possibile inserimento di Vavro dal 1' al posto di Luiz Felipe.Tante assenze e scelte quasi obbligate per il Cagliari di Zenga, che ritrova Pedro e Simeone titolari mentre in difesa porta avanti il ballottaggio tra Ceppitelli e Klavan, con il primo leggermente favorito sul secondo. LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Lukaku; Caicedo, Immobile. CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Klavan, Carboni; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.