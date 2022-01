Lazio, assente solo Acerbi. E Muriqi fa una doppietta in allenamento

Dopo un giorno di riposo la Lazio è tornata a lavorare nel proprio centro sportivo. Sarri ha fissato un doppio appuntamento per i suoi calciatori. Dalle 11 di mattina largo alla classica full immersion tattica divisa per reparti. Tutti i difensori si sono allenati sul secondo campo agli ordini del "Comandante": il tecnico ha disposto due schieramenti a 4 in cui Radu è stato confermato sul centrosinistra della retroguardia con spostamento di Kamenovic sulla fascia mancina. Nessuna sorpresa per gli altri, con Hysaj schierato a destra e Marusic a sinistra così come Patric, che ha fatto le veci di Radu accanto a Luiz Felipe. Sul manto erboso centrale del Lazio Training Center invece centrocampisti e attaccanti: divisi in due schieramenti da 6 (3 mediani e 3 punte), hanno svolto delle azioni con conclusione in porta sotto gli occhi di mister Martusciello con carte rigorosamente mischiate.

I dettami tattici della mattinata sono stati poi applicati nel pomeriggio. Dopo un’attivazione tecnico-atletica dalle 15 sul campo Fersini la Lazio ha portato a termine la seconda seduta giornaliera con una serie di partite a campo ridotto. Due schieramenti 4-3-3 contrapposti con diverse conferme rispetto a quanto emerso in mattinata. L’allenamento è terminato con una partita che ha visto trionfare la squadra con le casacche arancioni grazie a una doppietta di Muriqi. Assente ovviamente Acerbi. Il centrale difensivo resterà fuori almeno fino alla sosta nazionali (la quarta stagionale) a causa di uno stiramento di secondo grado al flessore della coscia sinistra. Lo staff medico farà il possibile per renderlo disponibile entro il match contro la Fiorentina. L’altro assente ovviamente è stato Akpa Akpro, impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Il prossimo appuntamento in campo è fissato per domani pomeriggio, di nuovo alle 15.