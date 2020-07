Probabili formazioni Juve-Torino, derby da testacoda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' il derby ufficiale numero 200 della Mole Antonelliana ed è un derby che si annuncia più crudele del solito. I bianconeri non possono permettersi battute d'arresto per non ritrovarsi addosso l'arrembante Lazio, che martedì ha battuto proprio il Torino costringendolo a restare ai margini della zona che scotta. Granata che, quindi, rischiano di essere risucchiati nella bagarre salvezza. Sarri dovrebbe confermare la squadra che ha travolto il Genoa a Marassi, con eccezione di Douglas Costa al posto di Bernardeschi dal 1'. Longo non ha tanto da poter scegliere e dovrebbe dare fiducia agli undici che hanno iniziato il match con la Lazio.(4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 de Ligt, 19 Bonucci, 14 Matuidi; 30 Bentancur, 5Pjanic, 25 Rabiot; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 7 Ronaldo. All: Sarri(3-5-2): 39 Sirigu; 4 Lyanco, 33 Nkoulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 7 Lukic, 88 Rincon, 23 Meitè, 15 Ansaldi; 9 Belotti, 24 Verdi. All: Longo