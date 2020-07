Probabili formazioni Sassuolo-Juventus, Sarri senza Cuadrado squalificato ritrova Danilo e Alex Sandro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Juventus sogna l'allungo scudetto definitivo ma ha un compito difficile al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il lanciatissimo Sassuolo di De Zerbi (quattro vittorie consecutive, l'ultima all'Olimpico contro la Lazio). Sarri non avrà lo squalificato Cuadrado, sostituito da Danilo, ma ritroverà sulla fascia sinistra Alex Sandro. Douglas Costa favorito su Bernardeschi, con Pjanic che dovrebbe tornare in cabina di regia. Emiliani ancora animati dal turnover: il baby Raspadori ammazza-Lazio tornerà in panchina per dare spazio a Caputo.( 4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi.( 4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.