Vigilia di derby con contestazione in casa del Torino. Un gruppo di tifosi ha affisso, fuori lo stadio Grande Torino, alcuni striscioni contro le delusioni della squadra, quasi sempre ko nei derby. Il tecnico Longo, alla sua prima stracittadina, punta ancora sulla coppia d'attacco Belotti-Verdi per interrompere una serie negativa contro la Juventus.

Se Buffon (come sembra probabile) sarà in campo, scatterà per lui il record assoluto di presenze in serie A: 647, più di quante ne ha collezionate Paolo Maldini, fino ad oggi il recordman assoluto della serie A. Sarri, per la sfida contro il Torino, dà ancora spazio alla coppia-gol Dybala-Ronaldo, con Gonzalo Higuain che partirà di nuovo dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS 4-3-3

77 Buffon, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 13 Danilo; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Ronaldo

All. Sarri

TORINO 3-5-2

39 Sirigu, 5 Izzo, 33 Nkoulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 7 Lukic, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 9 Belotti

All. Longo

