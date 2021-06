Euro 2020, Mancini ci ripensa: adesso Di Lorenzo è di nuovo davanti a Toloi

Mancini cambia idea il giorno della partita: ora Di Lorenzo è davanti a Toloi per prendere il posto dell'infortunato Florenzi. Il sorpasso nell'allenamento di rifinitura, stamattina al Centro Onesti dell'Acqua Acetosa, con Di Lorenzo inserito nella formazione titolare che giocherà il match contro la Svizzera. Negli ultimi due giorni, invece, ha avuto sempre spazio Toloi, provato anche sui calci piazzati.

SOLO UN CAMBIO

Questa, dunque, la probabile formazione, confermata per dieci-undicesimi: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile e Insigne. Solo una sostituzione, insomma, dopo il successo di venerdì nella prima gara dell'Europeo contro la Turchia. Cambia solo il terzino destro per l'indisponibilità di Florenzi, titolare nella sera del debutto, per la contrattura al polpaccio.