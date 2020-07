Genoa-Inter, le probabili formazioni. Conte vuol giocarsi le ultimissime chance scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Genoa più sereno dopo la vittoria nel derby e il +4 conservato sul Lecce terzultimo, ma non ancora tranquillo. Così Nicola schiererà la migliore formazione possibile, al netto della squalifica di Lerager e degli infortuni di Sanabria, Cassata e Sturaro, con un 3-4-1-2 che rispecchierà quello dell'Inter.Conte da parte sua è ormai proiettato alla sfida di Europa League contro il Getafe, anche se non vorrebbe "regalare" il via libera alla Juventus. Senza gli infortunati de Vrij, Sensi e Vecino e senza lo squalificato Barella, il tecnico schiererà Ranocchia centrale di difesa, affidando ad Eriksen le chiavi della trequarti dietro la coppia-gol Lukaku-Martinez.(3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Masiello; Biraschi, Jagiello, Schone, Criscito; Iago Falque; Pinamonti, Pandev. Allenatore: Nicola(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte