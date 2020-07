Probabili formazioni, Inter-Fiorentina: Lukaku torna dall'inizio

Dopo le polemiche sulle troppe partite ravvicinate, Antonio Conte prepara cambi in ogni reparto. Nell'Inter che sfiderà la Fiorentina tornerà dall'inizio Romelu Lukaku, al posto di Lautaro Martinez, poco brillante in questa fase. Come suggeritore è volata tra Eriksen e Borja Valero. Nalla Viola l'unica variazione dovrebbe essere tra i pali con Dragowski che rispedisce in panchina Terracciano.





Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Borja Valero, Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez. All.: Conte.



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All.: Iachini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA