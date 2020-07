Probabili formazioni Inter-Brescia: nerazzurri a caccia di 3 punti e...di Tonali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre punti e un obiettivo di mercato importante come Tonali. L'Inter sfida il Brescia ultimo in classifica assieme alla Spal e quasi rassegnato alla retrocessione con il compito di cancellare le ultime due pazze prestazioni: il 3-3 casalingo con il Sassuolo e la vittoria per 2-1 con rimonta negli ultimi 5 minuti colta a Parma. Conte sogna una squadra più affidabile e si affida in mezzo a Borja Valero in vantaggio nel ballottaggio con Brozovic reduce da infortunio. Davanti ancora spazio a Eriksen sulla trequarti e a Lukaku e Lautaro.Il Brescia senza l'ex interista Balotelli (ormai anche ex bresciano...) schiererà l'osservato speciale Tonali. Lopez ha un dubbio sulla trequarti: Zmrhal o Spalek?(3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro. All: Conte(4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 32 Papetti, 3 Mateju, 29 Semprini; 31 Bjarnason, 4 Tonali, 27 Dessena; 8 Zmrhal; 9 A. Donnarumma, 11 Torregrossa. All: Lopez