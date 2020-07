Probabili formazioni Inter-Bologna, Conte perde Moses: affaticamento muscolare

Affaticamento muscolare: Moses si deve fermare per almeno cinque giorni e non potrà essere a disposizione di Conte per la sfida dell'Inter a Bologna. Al suo posto Candreva. Per il resto, Gagliardini favorito su Brozovic.

L'ex Mihajlovic si presenta a San Siro senza particolari problemi di formazione. Probabilmente farà rifiatare un altro grande ex come Palacio (il terzo è Medel) e darà spazio a Sansone nel tridente offensivo con Barrow e Orsolini.





Così in campo a San Siro, domenica ore 17,15



INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro. All: Conte



BOLOGNA (4-3-3) 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 14 Bani, 23 Danilo, 35 Dijks; 21 Soriano, 5 Medel, 30 Schouten; 7 Orsolini, 99 Barrow, 10 Sansone. All. Mihajlovic

