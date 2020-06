Probabili formazioni Genoa-Juve, Sarri ritrova Danilo. Nicola con la coppia offensiva Iago Falque-Sanabria

Sarri può salutare la fine dell'emergenza difensiva: Danilo è recuperato e dovrebbe riprendere il suo posto da terzino sinistro permettendo a Matuidi di tornare in mezzo al campo. Bernardeschi in gran forma e verso la conferma nel tridente d'attacco accanto agli inamovibili Dybala e Ronaldo, con Higuain pronto a subentrare.



Genoa-Juve, Nicola punta su Iago Falque e Sanabria

I rossoblù sognano la "vendetta" del match di andata dove, in 9 contro 10, incassarono il 2-1 di Ronaldo su rigore al 96'... Una beffa che brucia, anche se il Genoa ha altri problemi per la testa a cominciare da un quart'ultimo posto in coabitazione con la Samp che fa tremare i polsi. Nicola dovrebbe riproporre il centrocampo a cinque, con due punte che dovrebbero essere Iago Falque e Sanabria.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 17 Romero, 92 Soumaoro, 55 Masiello; 14 Biraschi, 85 Beharami, 20 Schone, 27 Sturaro, 3 Barreca; 10 Iago Falque, 9 Sanabria. All: Nicola

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 de Ligt, 19 Bonucci, 13 Danilo; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Ronaldo. All: Sarri

© RIPRODUZIONE RISERVATA