Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: Sarri lancia le seconde linee

Clima vacanziero o poco più tra Cagliari e Juve con i sardi senza obiettivi e i bianconeri freschi di titolo e in attesa di rituffarsi nella Champions. Proprio per questo Sarri dovrebbe lasciar fuori un po' di titolari per schierare i giocatori utilizzati meno, da Ramsey a Bernardeschi, fino a Higuain che sostituirà l'infortunato Dybala. In dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo. Nel Cagliari, fuori Nandez per squalifica dovrebbe rientrare Rog. Avanti sempre Joao Pedro e Simeone.



CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno, 19 Pisacane, 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 22 Lykogiannis; 6 Rog, 35 Ladinetti, 21 Ionita; 20 Pereiro; 10 Joao Pedro, 99 Simeone. All. Zenga



JUVENTUS (4-3-3): 77 Buffon, 16 Cuadrado, 24 Rugani, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 8 Ramsey, 30 Bentancur, 38 Muratore; 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 Ronaldo. All. Sarri



