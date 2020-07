Bologna-Napoli. Probabili-formazioni: Insigne può partire dalla panchina

Contro il Napoli, il Bologna di Mihajlovic deve fare i conti con soli due infortunati, anche se il tecnico serbo potrebbe attuare un mini-turn over per dare un turno di riposo a Tomiyasu, dando la maglia da titolare a Mbaye, mentre al centro Bani sarà sostituito da Denswil. A centrocampo fermo Schouten, spazio a Dominguez al fianco di Medel. Davanti favorito per un posto da titolare Palacio, anche se Sansone non è ancora fuorigioco. Anche Orsolini è in ballottaggio con Skov Olsen.

Dopo il pareggio interno con il Milan sono diversi dubbi di formazione per Gattuso, che dopo il rientro di Ospina, potrebbe far tornare tra i pali Meret. In difesa ballottaggio tra Manolas e Maksimovic per il posto accanto a Koulibaly. Incognite anche in attacco: Politano e Milik favoriti su Callejon e Mertens, mentre Insigne (che sembra destinato a partire dalla panchina; si gioca una maglia da titolare con Lozano.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso

