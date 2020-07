La 32a giornata di Serie A è alle porte, siamo allo sprint finale del campionato ma anche del fantacalcio; ogni bonus può diventare decisivo, una scelta sbagliata rischia di farvi saltare l’intera stagione. Dubbi e ballottaggi, vediamo quali sono le probabili formazioni del prossimo turno che inizierà domani alle 17.15 con Lazio-Sassuolo e si chiuderà lunedì prossimo con Inter-Torino. Qui sotto, partita per partita, le scelte degli allenatori.

LAZIO-SASSUOLO (Sabato ore 17.15)

Probabili formazioni Sassuolo-Lazio: Milinkovic non si allena, Lukaku chance da titolare

BRESCIA-ROMA (Sabato ore 19.30)

Probabili formazioni Brescia-Roma. Fonseca punta ancora sul 3-4-2-1. Dubbio Dzeko-Kalinic

JUVENTUS-ATALANTA (Sabato ore 21.45)

Probabili formazioni Juve-Atalanta: Sarri ritrova Dybala e de Ligt

GENOA-SPAL (Domenica ore 17.15)

Rossoblù ancora senza Romero, verso la conferma Goldaniga dopo il gol nell’ultima giornata. Sanabria più di Iago in attacco. Ballottaggio tra Reca e Sala per Di Biagio, che deve sciogliere anche il dubbio Strefezza-Castro a centrocampo. Davanti, insieme a Petagna, Cerri è favorito su Floccari.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.

CAGLIARI-LECCE (Domenica ore 19.30)

Zenga ritrova Carboni che si gioca il posto con Klavan, Mattiello favorito su Ionita per la fascia. Senza Babacar e Lapadula, Liverani può rilanciare Farias dal primo minuto.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Carboni, Pisacane, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Rog, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Falco, Saponara; Farias.

FIORENTINA-VERONA (Domenica ore 19.30)

Ancora qualche dubbio per Iachini, che in attacco deve scegliere uno tra Vlahovic e Cutrone (partono alla pari). Lirola e Dalbert favoriti su Venuti e Caceres; squalificato Duncan. Juric sta valutando se giocare con Lazovic esterno e Verre sulla trequarti o spostare il serbo in avanti con l’inserimento di Dimarco a sinsitra. Di Carmine più di Stepinski in attacco. Out Rrahmani, con Gunter e Kumbulla c’è Empereur.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Ghezzal, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine.

PARMA-BOLOGNA (Domenica ore 19.30)

Karamoh insidia Gervinho per completare il tridente, Hernani favorito su Scozzarella in regia. Mihajlovic senza Denswil e Soriano squalificati, in difesa c’è Bani con Danilo e uno tra Svanberg e Palacio nel terzetto dietro al confermatissimo Barrow.

Parma: (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Svanberg, Sansone; Barrow.

UDINESE-SAMPDORIA (Domenica ore 19.30)

Tutti a disposizione per Gotti tranne i soliti Prodl e Mandragora, ballottaggio De Maio-Troost Ekong e Samir-Becao. Nella Samp può tornare titolare Quagliarella per Gabbiadini; Linetty è in vantaggio su Depaoli, dubbio Murru in difesa.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, de Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Gabbiadini.

NAPOLI-MILAN (Domenica ore 21.45)

Qualche nodo da sciogliere per Gattuso: si parte dalla porta, dove Ospina è favorito su Meret che insidia il colombiano. Manolas o Maksimovic vicino a Koulibaly, Callejon e Mertens favoriti su Politano e Milik. Pioli conferma Saelemaekers nei tre dietro a Ibra, insieme a lui Bonaventura e Calhanoglu sono in vantaggio su Paquetà e Rebic.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

INTER-TORINO (Lunedì ore 21.45)

Conte ritrova Bastoni in difesa che dovrebbe prendere il posto di Godin, Gagliardini e Borja Valero si giocano una maglia a centrocampo e davanti si va verso la coppia Lautaro-Lukaku. Longo senza Zaza squalificato: dietro a Belotti Verdi e Berenguer, in vantaggio su Edera. Ballottaggio sulla fascia tra Ansaldi e Aina.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

