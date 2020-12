Fantacalcio, probabili formazioni dell’11a giornata: ballottaggio nell’attacco della Lazio, Verdi ko nel Torino

Primi indizi di formazione dagli allenatori: le coppe sono spesso un’insidia per i fantallenatori, ma da quelle partite si può intuire anche chi giocherà nel week end. Occhio anche al turnover di chi non fa le coppe, De Zerbi è un allenatore che cambia molto e il Genoa deve fare i conti con tanti indisponibili. Se avete giocatori in dubbio copritevi per evitare brutte sorprese, perché l’undicesima giornata inizia venerdì sera con Sassuolo-Benevento e si chiuderà nel posticipo di domenica con la sfida tra Milan e Parma. Vediamo allora, partita per partita, quali sono le probabili formazioni del prossimo turno.

SASSUOLO-BENEVENTO (Venerdì ore 20.45)

Difficile il recupero di Caputo, davanti De Zerbi potrebbe riproporre Raspadori che si gioca il posto don Traoré e Djuricic; quest’ultimo, partirà comunque titolare o dietro la punta o da falso nueve. In tre per un posto da terzino destro: Toljan in pole su Ayhan e Muldur. Nel Benevento Tuia e Foulon si giocano il posto, se dovesse giocare il belga Barba si sposterebbe al centro.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula.

CROTONE-SPEZIA (Sabato ore 15)

Ballottaggio Magallan-Cuomo nella difesa del Crotone, dove l’unico sicuro del posto è Luperto perché Golemic insidia Marrone. Qualche dubbio in più nello Spezia, dove Chabot è in vantaggio su Erlic; dovrebbe rientrare dal primo minuto Pobega, se non ce la farà è pronto Estevez. Davanti uno tra Farias e Agudelo insieme a Gyasi e Nzola.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

TORINO-UDINESE (Sabato ore 18)

Nel Torino si ferma Verdi per un problema agli adduttori della coscia destra, al suo posto giocherà Zaza insieme a Belotti. L’unico dubbio è tra Meité e Bremer: nel primo caso il 2000 Singo giocherà nella difesa a quattro, altrimenti lui e Rondriguez avanzeranno di qualche metro sulla linea dei centrocampisti, in quello che diventerebbe un 3-4-1-2. Nell’Udinese occhio a Mandragora: c’è un’ipotesi di rivederlo dal primo minuto dopo la rottura del legamento, ma al momento parte dietro Walace.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, de Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

LAZIO-VERONA (Sabato ore 20.45)

Dovrebbe essere ancora Reina il titolare tra i pali della Lazio, Luiz Felipe più di Patric in difesa. Sulla fascia sinistra è ballottaggio aperto tra Fares e Marusic, con il primo leggermente favorito. Il gol in Champions ha spinto Correa davanti a Caicedo, sarà l’argentino la spalla di Immobile. Nel Verona sarà Magnani a prendere il posto di Ceccherini squalificato, più difficile l’ipotesi Dimarco che sarebbe adattato in una difesa a tre.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Lovato, Dawdowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barek, Zaccagni; Di Carmine.

CAGLIARI-INTER (Domenica ore 12.30)

Idee chiare per Di Francesco, che è in attesa di una risposta dello staff medico per capire se avrà a disposizione Lykogiannis: al momento è in vantaggio Tripaldelli per giocare sulla fascia sinistra. Confermato Zappa sulla trequarti. L’Inter sarà impegnata in Champions League contro lo Shakhtar.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno, Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

ATALANTA-FIORENTINA (Domenica ore 15)

L’Atalanta sarà impegnata in Champions League contro l’Ajax. Nella Fiorentina favorito Caceres su Lirola, Pulgar più di Borja Valero in regia e Bonaventura potrebbe riconquistare una maglia da titolare. Cutrone ancora verso l’esclusione, a completare il tridente con Callejon e Ribery è in pole Vlahovic.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery.

BOLOGNA-ROMA (Domenica ore 15)

Sinisa MIhajlovic dovrà ancora fare a meno di Orsolini, fuori per una lesione al bicipite destro e rientro previsto nel 2021. Al suo posto va verso la conferma Sansone, che con Soriano e Barrow agirà alle spalle di Palacio. La Roma sarà impegnata in Europa League contro il Cska Sofia.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI-SAMPDORIA (Domenica ore 17)

Il Napoli sarà impegnato in Europa League contro la Real Sociedad. Nella Samp Ranieri deve scegliere uno tra Colley e Yoshida per affiancare Tonelli al centro della difesa; Ekdal più di Silva a centrocampo dove Damsgaard scala gerarchie e si gioca il posto con Jankto. Verre davanti a Ramirez per fare da spalla a Quagliarella, out Gabbiadini.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre, Quagliarella.

GENOA-JUVENTUS (Domenica ore 18)

Panchina in bilico per Maran, che dovrà fare ancora a meno di tanti indisponibili. In porta ci sarà Paleari, Lerager confermato largo sulla fascia con Ghiglione terzino destro. Badelj e Sturaro favoriti su Radovanovic e Rovella (da valutare). In attacco si va verso la coppia Shomurodov-Pjaca. Ultima giornata di squalifica per Morata, al suo posto ancora Dybala con Ronaldo. Torna Rabiot in mezzo al campo, con lui uno tra Arthur e McKennie. Kulusevski e Chiesa sulle fasce.

Genoa (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

MILAN-PARMA (Domenica ore 20.45)

Il Milan sarà impegnato in Europa League contro lo Sparta Praga. Busi sta convincendo Liverani, dovrebbe giocare ancora lui sulla fascia destra. Scozzarella più di Brugman in mezzo al campo, Karamoh ancora in vantaggio su Brunetta per giocare con Gervinho e uno tra Cornelius e Inglese: favorito l’ex Copenaghen.

Parma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.

