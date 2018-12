© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un momento di stagione molto complicato per la Pro Roma. La squadra di mister Mattia Aliberti non vince da sei turni (ultimo successo datato 21 ottobre, 2-1 con l’Audace), ha racimolato tre punti nelle ultime cinque gare ed è scivolata all’ultimo posto. Come se non bastasse alcuni giocatori hanno deciso di lasciare il gruppo: già ufficiali Talone, Ferramini, Palmigiani ed Alessandroni, ma non è escluso che se ne aggiunga qualche altro nei prossimi giorni (anche Accrachi è tra i possibili partenti). Mister Mattia Aliberti non nasconde il momento delicato, ma non è affatto intenzionato a mollare.«In questo momento sarebbe la scelta più facile da fare, ma non ci penso minimamente. Anzi se avessi potuto, avrei già rimesso gli scarpini». Il tecnico spiega con grande schiettezza i problemi che stanno condizionando la Pro Roma. «Penso che siamo l’unica società di Eccellenza che va avanti senza dare un euro di rimborso. Il patto era chiaro ad inizio stagione e il direttore Melis è stato di parola con tutti i ragazzi: ci saremmo rivisti a dicembre per capire se magari nel frattempo potesse entrare qualcuno in società, ma così non è stato. Andremo avanti con alcuni over come Mele e Sola e integrando la rosa con altri elementi della Juniores. Inoltre abbiamo tesserato Luca Martino, un centrocampista ex Sporting Genzano che era fermo e che voleva rimettersi in gioco. Di certo c’è una cosa: credo in chi resta, non molliamo un c…».La Pro Roma, d’altronde, «se l’è sempre giocata con tutti, tolta la sconfitta di domenica con la Vigor che è stata piuttosto particolare – chiarisce Aliberti – E sono certo che la squadra ha ancora tutte le possibilità per centrare la permanenza in Eccellenza visto che la classifica è cortissima e siamo appena a tre punti dalla salvezza diretta». Saranno fondamentali, in particolare, le gare interne. «In casa dobbiamo cercare di fare il massimo. Domenica arriva l’Itri, una squadra che è appena tre punti sopra a noi e che è strano che occupi queste zone di classifica. Ma ci proveremo come abbiamo sempre fatto».