© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pro Roma è viva e si aggrappa a una speranza. La squadra di mister Mattia Aliberti ha battuto 3-2 il Lavinio Campoverde e ha ritrovato la vittoria dopo otto turni d’astinenza. Un’impresa doppia se si pensa che i capitolini erano sotto 2-1 fino all’83esimo e che in sette minuti hanno realizzato le due reti della vittoria. Due sigilli che hanno portato la stessa firma, quella dell’attaccante esterno classe 1996 Tommaso Sorrentino, subentrato pochi minuti prima.«Devo ringraziare Marrocco e Nanni per gli assist, sono felice di aver regalato questi tre punti ai miei compagni: è sempre durissima, ma abbiamo dimostrato di essere vivi e di crederci ancora, aggrappandoci al treno della salvezza». Vincente, dunque, la mossa di mister Aliberti che ha buttato dentro Sorrentino facendogli fare inizialmente l’esterno difensivo e poi (dopo il 2-2) riportandolo nel suo ruolo naturale. «Sono a disposizione dell’allenatore e della squadra e quest’anno talvolta ho giocato pure in mezzo al campo. Sono stati i miei primi due gol in campionato dopo quello realizzato in Coppa contro il Morolo: ora siamo a cinque punti dai play out e dobbiamo giocare le ultime otto gare come finali».Sorrentino, che ormai veste da un po’ la maglia della Pro Roma, ha vissuto stagioni complicate. «Sono reduce da un doppio infortunio al legamento crociato e quest’anno sono tornato arruolabile a novembre. Conosco benissimo quest’ambiente e so quanto il gruppo ci tenga a conservare una categoria che ha conquistato col sudore. Le difficoltà della Pro Roma in questa stagione sono note a tutti, ma il gruppo che ora è qui sta cercando di andare oltre l’ostacolo guidato dal direttore Melis e da mister Aliberti».