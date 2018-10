© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gol, emozioni e colpo di reni finale. Insomma, è stato spettacolo allo stato puro il ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Eccellenza giocato al Vittiglio tra Pro Roma e Morolo. Una sfida che, dopo l'1-0 dell'andata, poteva e doveva regalare emozioni, e le due squadre non hanno affatto tradito quanti hanno avuto modo e voglia di seguire la gara sugli spalti dell'impianto romano.Il Morolo, che ha lasciato in panchina il suo uomo migliore, Victor Gomez, è partito fortissimo, trovado subito i gol che alla fine del primo tempo sembravano aver chiuso match e qualificazione. Di Cataldi, Belfiori e Pazienza il tris, messo a segno al 9', al 7' e al 21' minuto. Ma l'orgoglio della Pro Roma non poteva accettare un ko così pesante, e allora ecco che i giallorossi sono tornati sotto, prima riaprendo il match e poi pareggiandolo con un altro tris, stavolta messo a segno da Sorrentino (6') e Sola (22' e 28?), prima di cedere la vittoria comunque ai biancorossi del Morolo, a segno per il 4-3 finale con Fontana al 39' del secondo tempo.