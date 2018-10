Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stamattina in un clima tardo autunnale sono andato a vedere la partita Pro Roma - Arce valevole per la 6^ giornata del campionato di Eccellenza laziale girone B. "Vuolsi cosi' cola' dove si puote e piu' non demandare", diceva Virgilio a Caronte. E nella parafrasi si può dire altrettanto al club giallorosso, vittima di un volere superiore che li ha visti uscire sconfitti immeritatamente dal proprio campo, il "Vittiglio", sbagliando un calcio di rigore con il bomber Momo Accrachi. Si tratta del 3° penalty consecutivo sbagliato dal club di casa nelle ultime partite, sempre perse con il minimo scarto.In questo club storico che insieme all' Alba - Audace - Fortitudo e Roman con una fusione nell'epoca fascista partori' l'attuale AS ROMA, ancora si respira il calcio di una volta, sacrifici, sudore e attaccamento alla maglia.Asceso al Palcoscenico dell'Eccellenza tramite i ripescaggi dalla Promozione il team del presidente storico Fabrizio Pascucci non si è scomposto davanti all'addio del main sponsor Carlo d'Alonzo e con un bravissimo Direttore come Massimiliano Melis (ex calciatore di discreto livello) si è rimboccato le maniche sostenendo il sogno del popolare quartiere di Casal Bertone (50.000 abitanti tra via Prenestina e via Tiburtina).L'onere e l'onore di guidare la 1^ squadra dalla panchina è ricaduto sul neo allenatore Mattia Aliberti, trentatreenne difensore strappato al calcio giocato da un verdetto medico inesorabile: il cuore. Sostituire Alessandro Damiani sulla panchina non è impresa semplice, ma il cuore matto di Mattia non trema. L'obiettivo dichiarato della società è una salvezza tranquilla, con la speranza di trovare gli eredi di Alviero Chiorri, Mauro Vittiglio, Fabio Lucidi e Mario Apuzzo.Nella gara odierna il fato ha voltato le spalle al Cuore di Roma. I miei ex calciatori Palmigiani, Ascione e Pascucci non sono riusciti ad agganciare l'Arce, che con il minimo sforzo (punizione di Pintori) ha riscosso i tre punti in palio. Il cammino è lungo e benchè vicina tra due super potenze del calcio giovanile romano come Vigor Perconti e Savio, la Pro Roma con Juniores e Allievi è nell'Elite e mei regionali con i Giovanissimi. Ed è da quì che stanno ripartendo, in questo club a dimensione umana, per proseguire con una tradizione immutata nel tempo dal 1911 al grido "siamo la Pro Roma".