Bruno Di Francesco, dirigente della Pro Roma, ha subito una squalifica a causa della gara contro il Torre Angela per aver colpito un giocatore avversario. Lui però ha sempre negato di aver dato un pugno a un ragazzo, come si evince anche dalle sue ultime dichiarazioni: "Un mio calciatore aveva buttato un altro pallone in campo, io sono entrato sul rettangolo di gioco per prenderlo, di fronte mi ritrovo il giocatore avversario che mi guarda, mi giro e faccio una ramanzina al mio ragazzo, poi il finimodo. Sono andato incontro al calciatore avversario chiedendogli di smetterla, avevo evitato cinque pugni, mentre mi avvicinavo però l'ho visto cadere, di conseguenza mi hanno accerchiato e l'arbitro mi ha mandato fuori dicendomi 'Lei sa quello che ha fatto'. Giuro che non ho toccato quel ragazzo, ma poi se davvero avessi sferrato un pugno non avrei preso la squalifica di un mese ma sarei stato sbattuto fuori per sempre, come è giusto che sia".

