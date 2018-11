© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sfida sulla carta proibitiva, ma il calcio ha abituato a sorprendere. La Pro Roma ospiterà il Sora nel decimo turno di campionato e i numeri sembrano dare per spacciata la squadra capitolina: gli ospiti, che con 23 gol fatti hanno il miglior attacco del girone, arrivano da sei vittorie e tre pari nelle prime nove gare e sono primi con sette punti di vantaggio su un folto gruppo di seconde (anche se la Cavese ha una gara in meno). «Ma non ci sentiamo vittime sacrificali – dice mister Mattia Aliberti – Loro sono imbattuti, sono una squadra fortissima e molto organizzata, non è un caso che siano primi da soli al momento. Noi scenderemo in campo come sempre con sei o sette “under” titolari, ma proveremo a fare risultato sfruttando anche il fattore casalingo».Per Aliberti, tifosissimo della Turris, sarà un incrocio particolare. «Ricordo da giovanissimo tifoso lo spareggio della stagione 1993-94 al Curi di Perugia in cui c’era un palio un posto in serie C1 e vinse ai rigori il Sora che allora contava su gente come Luiso e Giannichedda. Quella è una piazza che non c’entra nulla con l’Eccellenza, ne ho un grandissimo rispetto e auguro loro di andare presto nelle categorie che meritano. Ma domenica proveremo a fermarli».Aliberti poi parla dei “pericoli maggiori” per la sua squadra: «Al Sora toglierei Tomei, per non rispondere in maniera scontata Cano. Su chi punto dei miei? Spero che Accrachi raccolga quanto sta seminando, non è fortunato ultimamente». I nove punti e l’attuale penultimo posto (assieme al Colleferro) non preoccupano il tecnico della Pro Roma. «Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, il gruppo è giovane e molto valido. La classifica è corta ed è un peccato aver perso su un autogol domenica scorsa sul campo del Lavinio: sarebbe stato un punto utile soprattutto per il morale, ma non ci abbattiamo di certo».