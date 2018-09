© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ottimo impatto per la neo “eccellente” Pro Roma. Due vittorie e una sconfitta, sei punti che valgono l’attuale terzo posto in classifica. La formazione di mister Aliberti ha iniziato con personalità la sua avventura nel massimo campionato regionale, trascinata anche dai gol del rientrante Momo Accrachi. Con quattro centri in tre gare, il colored della Pro Roma si è issato in vetta alla classifica dei marcatori del girone B assieme a Cano del Sora.«Mancavo da tempo dall’Eccellenza laziale, l’ultima volta la feci sei anni fa a Maccarese – racconta Accrachi – Ma è sempre un campionato complicato anche se il mio inizio è sicuramente positivo». Merito anche di un tecnico che lo conosce molto bene. «Con Aliberti ho anche giocato e devo dire che anche da allenatore sta dimostrando di avere qualità importanti».Da buon attaccante qual è, Accrachi non nega di pensare anche alle soddisfazioni personali: «Il titolo di cannoniere? Ci proverò, ma serve continuità. Ma l’obiettivo primario è quello di conquistare una tranquilla salvezza con la Pro Roma, poi l’appetito vien mangiando... Quando è arrivata la chiamata del direttore Melis non potevo dire di no: l’aria di casa, evidentemente, mi fa bene» sorride l’attaccante che si proietta alla delicata sfida interna di domenica contro l’Ottavia, altra neopromossa molto ambiziosa. «Non li conosco personalmente, ma mi hanno detto che si tratta di un ottimo avversario che può contare su giocatori molto bravi. Noi, però, giochiamo in casa e vogliamo continuare a fare bene» conclude Accrachi.