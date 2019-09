© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Franchini si è dimesso dalla panchina della Pro Cisterna Sermoneta. Due partite e nessun punto all'attivo (ko contro Audace e Sora) per il club biancoceleste. Alla base del divorzio divergenze tecniche. Al momento la soluzione è interna: al suo posto andrà Ulderico Campagna, che riveste anche il ruolo di presidente. «Crediamo nella forza dei singoli e nella bravura del mister, ma purtroppo una partenza non esaltante con risultati al di sotto delle aspettative ci hanno costretto a prendere questa decisione», afferma il ds Walter Pelle. Il presidente onorario Pio Claudio Massaroni e proprio il ds Pelle hanno annunciato che domenica 22 in casa contro l'Arce, altro fanalino di coda del girone B, andrà Ulderico Campagna nel ruolo di traghettatore, in attesa di nominare il nuovo allenatore. Sarà uno scontro diretto da non fallire per Scacchetti e company che hanno urgente bisogno di vincere per allontanare ombre e paure.