«Era fondamentale riscattare lo scivolone in campionato contro l’Audace. Ci serviva un risultato che ci regalasse morale e quel pizzico di entusiasmo anche per il prosieguo della stagione. Abbiamo messo una bella pietra sulla qualificazione, ma ovviamente occhi aperti al ritorno perché non dovremo sottovalutare nessuno».Dopo la “prima” a secco di domenica scorsa si è sbloccato il bomber della Pro Cisterna Sermoneta Gianmarco Scacchetti, autore del provvisorio vantaggio dagli undici metri (finirà 2-1 con il gol in extremis del 2002 Vanini) in casa del Città di Paliano. L’andata del turno preliminare di Coppa Italia è stata sicuramente beneaugurante per la compagine biancoceleste di Gianluca Franchini anche in vista del retour match in programma il prossimo 25 settembre.«In Coppa quando giochi fuori casa è fondamentale segnare, noi lo abbiamo fatto e ancor meglio vinto. Il nostro pensiero è già rivolto al campionato perché domenica saremo a Sora. Sarà una vera battaglia, ma noi siamo pronti». Parola di Scacco, numero 10 sulle spalle, che vive a Carchitti, piccola frazione del Comune di Palestrina.