Ci siamo. LA Pro Calcio Tor Sapienza supera anche l’insidia Itri (reduce da una striscia di otto vittorie di fila) e tocca con mano la serie D. Già, perché con il successo sui pontini e il contemporaneo crollo dell’Arce, la squadra romana è salita +5 con il suo vantaggio in vetta alla classifica. Il che significa che con un pareggio a Morolo, domenica prossima, la festa Gialloverde potrà iniziare.La gara del Castelli, una delle più belle viste quest’anno, era iniziata male per il Tor Sapienza, andato sotto dopo cinque minuti per via del gol di Rossini, abile a sfruttare un errore della difesa di casa. Vantaggio che però è durato poco perché ci ha pensato Camilli, con un colpo di testa, a rimettere la gara sul binario di parità, scambiato poi in quello del successo dalla rete allo scadere della prima frazione di Torracchio.Nella ripresa, dopo che Camilli aveva fallito un calcio di rigore per il 3-1, la terza rete è finalmente arrivata a chiudere un match che in pratica consegna la Pro Calcio Tor Sapienza alla serie D della prossima stagione.