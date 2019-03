Pro Calcio Tor Sapienza, un primato da difendere ad ogni costo

Tutto da giocare in queste ultime giornate nel girone B. Ci sono ben sei squadre in appena quattro punti. Al primo posto c'è la Pro Calcio Tor Sapienza con 47 punti, seguita da Audace con 46 ed Ausonia con 45. Poco più giù il Sora con 44, poi il Pomezia e l'Arce con 43 punti. Il prossimo turno vedrà la capolista Pro Calcio Tor Sapienza impegnata in casa contro il Sora: poterbbe essere l'occasione buona per consolidare il primato. L'Audace, invece, sarà ospite del Latina Sermoneta, squadra impegnata nella lotta per non retrocedere. Non sarà una gara facile con il latina Sermoneta che si giocherà le ultime speranze di restare in Eccellenza.

