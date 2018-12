Pro Calcio Tor Sapienza, torna Camilli

Jacopo Camilli torna a vestire la maglia della Pro Calcio Tor Sapienza. L'attaccante, 32enne, è il pezzo da novanta della squadra gialloverde. Dopo la breve parentesi a Ladispoli in Serie D, maglia con cui Camilli ha segnato due reti in quindici partite, il centravanti torna in famiglia, nella squadra con cui ha raccolto ottimi risultati fra il 2015 e il 2017 (un quinto e un quarto posto in Eccellenza), segnando 23 reti in campionato. Legato da un lungo rapporto alla famiglia Armeni, con cui ha già giocato a Villanova, Camilli è attaccante dalle riconosciute capacità realizzative, abile ad unire una stazza fisica importante ad una buona tecnica. Prima di giocare con Villanova e PC Tor Sapienza, Camilli ha avuto esperienze in D (Flaminia, Guidonia, Frascati, Morolo ed anche nel Cervia di Ciccio Graziani), in Eccellenza (Stella Polare) e all’estero, negli Stati Uniti (Miami FC) e a Malta (Birkirkara). Nel contempo la PC Tor Sapienza comunica l’inserimento nelle liste di svincolo di Federico Giulitti. L’ex attaccante di Tor Di Quinto, Pomezia e Montecelio lascia la PC Tor Sapienza con un bottino di 3 reti segnate in 14 partite di campionato, di cui 7 disputate da titolare, e con 2 reti in Coppa Italia di Eccellenza.

Ultimo aggiornamento: 17:34

