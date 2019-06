Pro Calcio Tor Sapienza, si riparte dalle sei conferme

La Pro Calcio Tor Sapienza ha reso noto sei conferme fondamentali per l'ossatura della squadra: il portiere Alessio De Angelis (1985), i difensori Luca D’Astolfo ed Edoardo Santori (entrambi 1992), il centrocampista Simone Minelli (1985), l’esterno offensivo Francesco Panella (1995) e il fantasista Claudio Della Penna (1989). La società esprime grandissima soddisfazione per gli accordi raggiunti con i calciatori, grandissimi protagonisti della meravigliosa cavalcata che ha portato il quartiere di Tor Sapienza in Serie D dopo 36 anni dall’ultima apparizione, nonché uomini dalle doti etiche ed umane eccellenti.

Ultimo aggiornamento: 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA