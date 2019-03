© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gol di Panella accende la Pro Calcio Tor Sapienza e, probabilmente, spegne le speranze di rimonta dal Sora. E' questo il verdetto emesso dal campo Giorgio Castelli di Roma, dove è andato in scena il big-match dell'undicesima giornata di ritorno del girone B del campionato di Eccellenza. La vittoria dei romani, lancia un chiaro segnale a tutto il raggruppamento: la Pro Calcio Tor Sapienza non ha mollato, non è in difficoltà ed è fermamente intenzionata a chiudere da vincente la stagione.Il match è stato caratterizzato, nel dopo gara, da alcune scaramucce tra tifosi all'uscita dello stadio, che ha fatto registrare un numero elevato di presenze, circa 6-700 persone, che rappresentano un'enormità per la categoria. La rete di Panella è arrivata al primo vero affondo del Tor Sapienza che ha trovato il gol partita al 10' con un diagonale del calciatore in maglia gialloverde. Il Sora, subita la rete, ha spinto maggiormente, rispetto al Tor Sapienza, ma non è riuscito mai a impensierire la porta di De Angelis. Un canovaccio che ha caratterizzato sia la seconda parte del primo tempo che tutta la ripresa, vissuta senza grandi occasioni da gol per entrambe le squadre.