Pro Calcio Tor Sapienza, Le Rose: “Onorato della fiducia della società“

Ludovico Le Rose ha rinnovato con la Pro Calcio Tor Sapienza e lo ha fatto senza alcuna esitazione. Fatto sta che si tratta del primo acquisto della serie D 2019-2020 dei gialloverdi. (considerando che Cannizzo è tornato per fine prestito). Dopo l’accordo raggiunto, Ludovico Le Rose è entusiasta: "Non è una cosa che capita tutti i giorni fare un doppio salto di categoria, mi sono sentito onorato della fiducia della società e quindi credo che le mie prime parole debbano essere per la dirigenza e per il mister che hanno creduto in me".

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA