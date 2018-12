Pro Calcio Tor Sapienza, Giulitti: «Il nostro collettivo è forte»

Il Pro Calcio Tor Sapienza ha battuto il Grifone Gialloverde col risultato finale di 1-0 grazia alla firma di Federico Giulitti con un colpo ravvicinato che al 9' della seconda frazione di gioco ha trafitto l'estremo difensore Pensa. L'attaccante numero nove racconta le sue emozioni nel post partita: «Abbiamo verticalizzato e c’è stata una mischia in area, Panella è stato bravo a crederci e mi ha dato il pallone sul dischetto, l’ho presa male ma è entrata uguale, mi piacciono le palle sporche in area. Il Grifone è un’ottima squadra, compatti dietro, bravi a palleggiare e forti sulle fasce, oltretutto sono giovani ma molto organizzati, c’è da essere orgogliosi di questa vittoria. Il merito? È del gruppo, vincere così fuori casa significa avere qualcosa in più a livello collettivo».

