Pro Calcio Tor Sapienza, Della Penna: «Il gol è per Giorgia e Sofia»

Un weekend da incorniciare per Claudio Della Penna, giocatore della Pro Calcio Tor Sapienza: il calciatore la scorsa settimana è diventato nuovamente padre e questa grande gioia l'ha voluta condividere con i suoi compagni di squadra ergendosi ad autentico mattatore del match ai danni dell'Arce avendo segnato la bellezza di due reti pregevoli. «È stato un fine settimana perfetto, non potevo immaginare - ha affermato l'attaccante -di meglio e credo che la doppietta non sia stata causale, è stato come mettere la ciliegina sulla torta alla nascita di mia figlia. Forse era destino che andasse così, ma quel che conta è stato dare una mano ai compagni. Ne approfitto per ringraziare la squadra e i tifosi che durante la settimana mi hanno fatto gli auguri e che mi sono stati vicini. I gol ovviamente sono dedicati a mia moglie Giorgia e a mia figlia Sofia».

Ultimo aggiornamento: 18:21

