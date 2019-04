Pro Calcio Tor Sapienza, Anselmi: «Dobbiamo avere il fuoco dentro»

La Pro Calcio Tor Sapienza ha rallentato il passo al Don Orione cosicché la Boreale ha strappato un pareggio insperato contro la capolista. Mister Anselmi analizza la gara pareggiata: «Siamo stati padroni del campo ma questo evidentemente non è bastato, è una partita che lascia l’amaro in bocca. Non basta essere superiori tecnicamente, ci vuole anche qualcosa in più specialmente in trasferta. È vero che abbiamo avuto almeno 6-7 occasioni nitide, ma non abbiamo avuto la cattiveria che deve avere una squadra che si trova in testa a cinque giornate dalla fine del campionato. Su questo aspetto dobbiamo migliorare: con un pizzico di voglia in più avremmo portato a casa i tre punti e, guardando i risultati delle altre, c’è ancor più rammarico».

