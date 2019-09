© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non poteva esserci un esordio migliore in serie D per la Pro Calcio Tor Sapienza. La compagine gialloverde di Fabrizio Anselmi è partita subito col piede giusto nella prima giornata di campionato rifilando un secco 3-0 all’ostico Città di Anagni. Tre punti che come prospettato hanno dato una bella iniezione di fiducia al club della famiglia Armeni e sicuramente darà entusiasmo nel preparare le prossime sfide di campionato. A rivivere la prima gioia dell’anno sono arrivate le parole di Luca D’Astolfo, difensore centrale classe 1992 e uno dei leader dell’armata gialloverde già protagonsta in Eccellenza: «Al debutto c’è stata tanta emozione, anche perché per molti di noi questo campionato rappresenta una nuova esperienza. Siamo arrivati alla partita con l’Anagni carichi e con grandi aspettative dopo aver iniziato la preparazione il 29 luglio. Siamo riusciti a mettere in pratica tutte i diktat che il mister ci ha dato durante gli allenamenti e siamo scesi in campo con la giusta cattiveria e con la consapevolezza dell’impresa che abbiamo fatto nella scorsa stagione in Eccellenza. Abbiamo voluto dare subito un segnale forte al campionato per dimostrare che in serie D possiamo dire la nostra tranquillamente. Incontreremo squadre di un livello superiore ma poi alla fine la parola spetta al campo: la differenza la fa chi ha più voglia di vincere, di correre, di sudare di lottare».Smaltita l’euforia del primo successo, la testa dei gialloverdi è volta al secondo turno di campionato dove D’Astolfo e compagni saranno impegnati nella temibile trasferta campana in casa della Turris Calcio di Fabiano che al debuttosi è imposta per 3-0 in casa della Vis Artena. La sfida di domenica che si disputerà ufficialmente allo stadio “Ianniello” di Frattamaggiore(in attesa del via libera del “Liguori” di Torre del Greco) presenta tante insidie, ma il morale è quello giusto per dare battaglia ai partenopei: «Conosciamo la Turris, è la candidata principale alla vittoria finale – commenta D’Astolfo - Una squadra veramente forte e temibile nel reparto offensivo, e in più poi ci sarà da tenere in considerazione l’impatto ambientale, in provincia di Napoli troveremo un pubblico numeroso e caloroso ma noi sappiamo che dovremo estraniarci da tutto il contesto. Come è capitato nella scorsa stagione a Sora, dovremo dimostrare maturità e umiltà e giocare in maniera sfrontata, senza preoccupazione. Siamo una squadra giovane, che non ha paura di giocare la palla e in grado di dare filo da torcere a tutti quanti».La difesa è uno dei punti forti della Pro Calcio e sicuramente la compattezza del reparto potrà essere un valore aggiunto in ottica del match con la Turris: «Lì dietro siamo molto solidi e ben collaudati – afferma D’Astolfo - Lo scorso anno il reparto difensivo ha fatto la differenza e ci ha permesso di salire in D, quest’anno però sarà più difficile contro squadre ancora più forti ed organizzate, ma siamo comunque consapevoli del nostro valore in difesa. Ormai ci conosciamo a memoria: con il capitano Edoardo Santori al centro c’è grande intesa, dove non arrivo io arriva lui, o viceversa, ma anche con Ruggiero, De Nicola e tutti gli altri siamo molto affiatati. Cercheremo di trarre a nostro vantaggio la solidità difensiva anche domenica in terra campana, ma non dimentichiamoci che la Pro Calcio ha una filosofia di gioco offensivo e affronteremo la Turris a viso aperto e senza fare calcoli».